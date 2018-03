Procon orienta sobre compras coletivas

A Fundação Procon-SP se reuniu ontem com integrantes da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara e.net) para buscar soluções e reduzir índice de reclamações do consumidor feitas ao órgão sobre os sites de compras coletivas. Também estavam presentes representantes de sites como Peixe Urbano, Groupon, Click On e Clube do Desconto.

As empresas se comprometeram a recomendando aos associados que informem (no site) dados como CNPJ, endereço, telefone do SAC e até número dos produtos no estoque, além de produzir (com o Procon-SP) uma cartilha de orientação sobre compras coletivas. No último dia 7 de novembro, os sites Groupon, Click On e Peixe Urbano foram autuados por desobedecer o Código de Defesa do Consumidor (CDC).