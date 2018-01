Procon multa 74 lojas irregulares

DO JORNAL DA TARDE

A Fundação Procon-SP multou 74 estabelecimentos (15% do total) visitados entre 7 a 11 de dezembro, durante a operação Natal. O órgão visitou 498 estabelecimentos (localizados em shoppings centers e ruas do comércio da cidade de São Paulo).

Ao todo, foram constatadas 94 irregularidades – o mesmo estabelecimento pode ter apresentado mais de uma situação irregular, o que resulta no número de infrações superior ao total de estabelecimentos visitados.

O principal problema encontrados pelos fiscais foi a falta ou inadequação da informação de preço, com 76 infrações constatadas (81% do total de irregularidades). Outras irregularidades foram relacionadas a problemas relacionados à Lei de Entrega (Lei Estadual nº. 13.747/09), com 8 infrações constatadas (9% do total).