Texto de Maíra Teixeira

Atendimento 24 horas no Procon da Capital. Essa é uma das primeiras iniciativas que a nova diretora-executiva da Fundação Procon-SP, Marli Aparecida Sampaio, quer colocar em prática. Empossada no dia 14, ela disse que pretende que o novo atendimento esteja funcionando em até 40 dias. As outras duas ações serão a criação do Núcleo de Tratamento do Superendividamento e a atuação em parceria com a Câmara Técnica de Pirataria.