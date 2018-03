Problemas no condicionador 'da Mônica'

A Secretaria de Estado da Saúde determinou o recolhimento de 10.044 unidades do lote 8057 do condicionador infantil da marca Turma da Mônica. O produto estaria com o pH (quanto mais baixo o valor, mais ácido) baixo demais. A fórmula do produto está registrada com valores de pH entre 5.5 e 6.5, mas análises mostraram pH médio de 5.25.

Recentemente, a mesma empresa teve interditado um lote do Talco Cremoso da Turma da Mônica por problema nos resultados de pH. A Secretaria notificará a Vigilância Sanitária Municipal de Diadema para uma inspeção na fábrica do produto. Se o problema não for pontual, a empresa pode ter todos os lotes interditados.

A fabricante, Kimberly-Clark Brasil, informa que o produto não causa mal à saúde e o procedimento não caracterizava um recall.