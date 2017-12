Texto de Maíra Teixeira

A entrega de um produto errado, além de frustração, pode gerar uma série de problemas e muita informação desencontrada na busca da solução. O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) diz que, se a entrega não for cumprida, o consumidor pode exigir um outro produto, determinar a data da entrega, ou pedir a devolução do dinheiro.