O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou as empresas Goodtur Câmbio e Turismo e Uneworld Viagens e Turismo ao pagamento de indenização a um casal que teve problemas na viagem de lua-de-mel. As agências terão de pagar aos consumidores R$ 1.905,28, por danos materiais e R$ 15 mil, por danos morais.

