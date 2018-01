Texto de Eleni Trindade

Ao receber o telefonema de um representante da rede de distribuidores do Grupo Europa, de purificadores de água, oferecendo revisão técnica dos produtos, o consumidor fica feliz com a atenção no pós-venda da empresa e aceita a visita. Só que, em alguns casos, a atenção transforma-se em pesadelo, conforme cartas que chegam à redação da coluna Advogado de Defesa.