Previdência provada: quanto antes, melhor

FABRÍCIO DE CASTRO – JORNAL DA TARDE

Se você ainda não contribui para um fundo de previdência complementar, não tenha dúvida: comece agora. Quanto mais cedo, mais você vai estar preparado para manter um bom padrão de vida na aposentadoria.

“O ideal é começar com 1 dia de vida”, afirma o consultor financeiro Reinaldo Domingos, autor do livro Terapia Financeira. “Se você vai ter um filho, comece a contribuir para um fundo de previdência assim que ele nascer.”

O grande trunfo de um fundo de previdência é justamente o tempo. Ao guardar R$ 50 por mês durante 40 anos, é possível chegar ao primeiro milhão. Mas se você tem 30 anos, e ainda não possui uma previdência privada, não desanime. É possível garantir a aposentadoria contribuindo durante algumas décadas.

Isso é importante principalmente no Brasil de hoje, onde a população passa por um processo de envelhecimento. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, atualmente, a expectativa de vida do brasileiro é de 72 anos – os homens vivem, em média, 69 anos, enquanto as mulheres vivem um pouco mais: 76 anos.

Em 2050, conforme projeções do IBGE, a média já terá saltado para 81 anos. “Estamos vivendo mais. E a tendência é que boa parte dos brasileiros viva mais de 100 anos de idade”, alerta o consultor financeiro Ricardo Melo, do Instituto de mesmo nome.

A conta é simples: se você pretende se aposentar aos 60 anos, terá que se sustentar pelos cerca de 40 anos seguintes, sem trabalhar. Caso você não queira contar com a ajuda de parentes ou da Previdência Social – que dificilmente lhe pagará o suficiente para manter um padrão de vida de classe média –, a solução é poupar por conta própria.

Reinaldo Domingos afirma que a pessoa deve, em primeiro lugar, descobrir qual será o valor necessário para manter o padrão de vida na aposentadoria.

Exemplo: se você ganha R$ 4 mil por mês e acredita que vai receber, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), R$ 2 mil de aposentadoria, faltarão outros R$ 2 mil para fechar a conta. Esse é o complemento que virá da previdência privada.

Escolha do plano



De modo geral, é possível fazer algumas simulações, com a ajuda do banco, que mostrem quanto você vai receber no momento de resgate das aplicações. O mais importante, na hora da escolha do plano de previdência, é observar as taxas cobradas e os impostos.

A principal taxa é a de carregamento: uma porcentagem cobrada sobre os valores depositados por você no fundo. A alíquota geralmente varia de acordo com o seu saldo de aplicações e pode chegar a 5%. Nessa situação, se você coloca R$ 100 todo mês na previdência privada, R$ 5 vão para o banco.

Existe ainda a taxa de administração, que é uma porcentagem anual que incide sobre os ganhos.

“Na hora da escolha, a pessoa deve pesquisar em pelo menos cinco empresas: dois bancos e três seguradoras”, defende Domingos. As taxas de carregamento, segundo ele, variam muito e algumas instituições nem mesmo as cobram.

Se você já possui uma previdência privada, mas paga porcentagens altas de carregamento, há uma outra dica para reduzir os custos: fazer um leilão. “Pesquise em diferentes bancos. Eles vão procurar pelo seu dinheiro”, garante Domingos.

Também é importante observar os impostos cobrados. A opção do tipo de plano – PGBL ou VGBL – vai depender da sua declaração de Imposto de Renda.

Por fim, verifique a política de investimentos do fundo. Alguns são mais moderados e, por isso, reinvestem o dinheiro em aplicações menos arriscadas. Outros são arrojados e reservam parte dos recursos para opções de risco, como a Bolsa de Valores. A escolha vai depender do seu perfil.