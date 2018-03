Preste atenção ao acessar um site

Marília Almeida

Ao acessar um site, as informações de segurança nem sempre estarão na página principal. O importante é que apareçam no momento em que se realiza a transação financeira.

No internet banking (página do banco na internet), por exemplo, o cadeado com a chave e o endereço http:// com “s” ( https://), que significa que o site é criptografado (embaralha informações para evitar rastreamento) aparecem só na hora de digitar os dados da conta, em uma página interna do site.

A empresa responsável pela pesquisa mantém em seu site um endereço onde o internauta interessado em saber seu nível de conhecimento sobre segurança na rede pode fazer um teste: www.verdadeirooufraude.com.