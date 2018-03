Preço de estacionamentos sobe 28,4% em 2008

Para quem usa esse tipo de serviço, uma constatação negativa: os estacionamentos ficaram 28,46% mais caros em 2008, segundo o Índice de Custo de Vida (ICV) do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)no acumulado do ano.

A alta ficou bem acima da inflação medida pelo ICV, que foi de 6,10% no mesmo período.

Apesar de uma queda dos preços em dezembro, os três meses anteriores registraram altas: de 2,29% em setembro, 4,68% em outubro e 6,20% em novembro.

Além dos estacionamentos, outros serviços para veículos também tiveram alta. A lavagem de carro subiu 7,41% no ano, apesar do recuo em dezembro. Já os serviços de manutenção fecharam o ano com elevação acumulada de 5,55%.

Para Cornélia Nogueira Porto, coordenadora do índice, o reajuste de salários pode ter influenciado o comportamento dos preços.