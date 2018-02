Pré-pago: abra conta no banco e ganhe bônus

ALTAMIRO SILVA JÚNIOR

Quem abrir uma conta corrente no Bradesco ganhará bônus para serem utilizados em ligações de telefone celular. A novidade foi anunciada ontem pelo banco, que fechou acordo com a Vivo, TIM, Oi e Claro para conversão de tarifas de conta corrente em bônus para ligações e mensagens no celular pré-pago.

No caso da Vivo, a primeira a acertar a parceria, a conta tem mensalidade de R$ 11,00 a R$ 16,00, de acordo com a cesta de serviços do cliente, valor que é convertido em bônus no uso de pré-pagos em todo o Brasil. O objetivo do produto é a inclusão bancária, segundo as empresas. A conta pode ser aberta em qualquer um dos 31 mil pontos de atendimento do Bradesco.

O Bradesco e a Vivo acreditam ter potencial para abrir 25 mil contas correntes por mês, que vão converter o valor das tarifas para créditos para celulares pré-pagos. “O Bradesco abre 250 mil contas por mês. Acreditamos que 10% delas podem ser da conta bônus para os telefones celulares”, disse o diretor executivo do banco, Candido Leonelli.

A parceria Bradesco-Vivo demorou dez meses para ser estruturada. O objetivo é atrair o usuário do celular pré-pago que não tem relacionamento com o banco. Estima-se que entre 40 e 50 milhões de portadores desses tipo de celular não têm conta corrente. Dos 180 milhões de celulares que existem no Brasil, 80% são pré-pagos.

Segundo Leonelli, “o Bradesco vê a parceria como um acordo de longo prazo, que pode fidelizar e trazer novos clientes. No futuro, o banco pode oferecer outros produtos a este público”.

Entre os potenciais clientes desta conta estão os universitários. O vice-presidente de Marketing e Inovação da Vivo, Hugo Janeba, afirmou que a parceria pode evoluir para o desenvolvimento de novos produtos, como pagamento de compras via celular.

A operadora Vivo já tem um acordo com o Itaú para o uso do celular com forma de pagamento e também lançou com este banco, em 2009, um cartão de crédito da bandeira Mastercard.