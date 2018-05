Poupadores ganham ação contra a Caixa em relação ao Plano Bresser

RODRIGO GALLO – JORNAL DA TARDE

Os correntistas que tinham cadernetas de poupança vinculadas à Caixa Econômica Federal em junho de 1987, com data de aniversário entre os dias 1 e 15 daquele mês, ganharam na Justiça o direito de receber as correções referentes ao Plano Bresser.

Ontem, 8 de setembro, a juíza federal Maria Lúcia Lencastre Ursaia, da 3ª Vara Federal, decretou que essas pessoas devem ser reembolsadas de acordo com a diferença de 26,06%. A decisão vale somente para o Estado de São Paulo.

Essa sentença é conseqüência de uma ação civil pública proposta pela Associação de Defesa e Proteção dos Direitos do Cidadão.

A entidade, na ocasião, solicitava não apenas o pagamento da indenização pelas perdas, mas também um valor referente a danos morais coletivos – que seria revertido para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

De acordo com a juíza, os poupadores têm de ser ressarcidos com o pagamento dos valores não creditados na época, com acréscimo de atualização monetária e juros de mora. Contudo, a magistrada considerou que não caberia o pagamento dos danos morais. Portanto, não julgou como sendo procedente essa parte da solicitação da associação.

No despacho, a juíza Ursaia lembrou que a sentença não está restrita aos correntistas da poupança ligados à entidade proponente da ação, já que se trata de uma decisão coletiva que pode contribuir para tornar mais ágil o julgamento de outros processos semelhantes.

A Caixa Econômica Federal foi procurada na noite de ontem para comentar a decisão, mas nenhum porta-voz do banco foi encontrado até as 22h desta segunda-feira. Cabe recurso à decisão.

Entenda o caso

O Plano Bresser foi um pacote econômico que entrou em vigor em 12 de junho de 1987, modificando o índice de correção da poupança de Obrigação do Tesouro Nacional (OTN) para a Letra do Banco Central (LBC). Na ocasião, foi determinado que, entre os dias 1º e 15 de junho daquele ano, as cadernetas de poupança seriam remuneradas de acordo com a variação OTN e, a partir de então, pela LBC.

O problema é que os bancos usaram a LBC como indexador durante todo o mês, causando um prejuízo para os consumidores.

A variação do período, pela LBC, foi de 18,02%, enquanto a OTN renderia aos poupadores 26,06%. É essa diferença que estava sendo discutida na Justiça e que, ontem, a juíza federal reconheceu como sendo de direito dos consumidores.

O prazo para ingressar com o processo na Justiça solicitando a reparação do prejuízo terminou em maio do ano passado.