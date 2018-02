Portabilidade: o que os bancos informaram

BANCO DO BRASIL

Na agência: o BB afirmou que precisa abrir a conta corrente para saber se a portabilidade é possível para empréstimo pessoal. Também foi informado que a transferência está sendo feita, geralmente, para crédito consignado e automóveis. As taxas de juros são de 3,90% a 5,93%.

Oficialmente: o diretor da área de empréstimo e financiamentos, Marcelo Augusto Duarte Labuto, afirmou que a instituição focada em portabilidade e que o funcionário não estava preparado para fornecer as informações. Ainda informou que o banco não faz portabilidade para cheque especial.

BRADESCO

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na agência: o Bradesco não informou suas taxas para portabilidade de empréstimo pessoal, disse que é preciso abrir conta para saber se a portabilidade é possível e demora uns 15 dias para informar se será feita ou não a operação. Para cheque especial, o banco não faz a operação.

Oficialmente: o banco afirma que todas as operações deverão ser transacionadas na conta corrente do cliente, após devida análise para concessão do crédito.

CAIXA

Na agência: o banco estatal faz portabilidade, principalmente para financiamentos. Para isso, é preciso levar a documentação necessária e esperar dois dias para resposta. Para cheque especial é preciso abrir conta. Taxa de 4,29% para cheque especial e 3,88% para empréstimos ou 3,5% e 2,39% respectivamente caso o consumidor passe a receber o salário em conta no banco.

Oficialmente: informou que está empenhado em oferecer melhores tarifas.

ITAÚ

Na agência: um funcionário informou que o banco não faz portabilidade para cheque especial e para crédito pessoal é preciso abrir a conta e talvez a portabilidade possa ser feita, conforme o perfil do consumidor. Taxas de crédito pessoal em torno de 4%.

Oficialmente: não se pronunciou.

SANTANDER

Na agência: o banco pediu para levar os documentos e propôs fazer a análise de crédito pessoal sem compromisso nenhum, sem ter de abrir uma conta. A taxa é de 6,49% para empréstimo pessoal e dá resposta em 30 dias.

Oficialmente: não respondeu.

HSBC

Na agência: o banco informou que não faz portabilidade .

Oficialmente: não respondeu.