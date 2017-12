Por que o Código de Defesa funciona?

Texto de Maíra Teixeira

Os 15 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), completados em 15 de março, devem ser comemorados.Segundo especialistas, a lei vem sendo muito utilizada no dia-a-dia e tem ajudado a consolidar a cidadania no País. No entanto, eles afirmam que ainda há muito que lutar para tornar as relações de consumo mais equilibradas e respeitadas.”A evolução do CDC aconteceu com a abertura democrática, a liberdade de expressão e a construção da cidadania”, analisa Ricardo Morishita, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC).