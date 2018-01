Planos de saúde: cobertura de plano pode incluir mais 48 procedimentos

do Jornal da Tarde

Está aberta a partir de hoje a consulta pública da Agência Nacional de Saúde (ANS) que propõe uma série de atualizações no rol de coberturas dos planos de saúde. Foram incluídos 48 procedimentos.

A população, as operadoras de saúde e sociedades médicas terão 30 dias para apresentar sugestões à resolução. A expectativa da ANS é consolidar o documento e publicá-lo em julho. As novas regras devem passar a valer a partir de janeiro de 2012.

O rol contempla uma base mínima de procedimentos que as operadoras serão obrigadas a oferecer, caso ele seja aprovado.

O que mais chama a atenção na lista é a cobertura de 36 tipos de cirurgias por videolaparoscopia – técnica menos invasiva que permite a recuperação mais rápida do paciente –, substituindo as cirurgias feitas por via aberta.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), no ano passado, das 60 mil operações, 35% foram por vídeo.

A Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), que reúne operadoras, concorda que a atualização é necessária, mas afirma que há poucos médicos habilitados para fazer cirurgias por vídeo no Brasil, o que torna inviável a obrigatoriedade da técnica.