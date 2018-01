Planos de saúde: 8 reprovados

Texto de Maíra Teixeira

O levantamento feito pelo Inmetro e IBRC com o Serviço Atendimento ao Consumidor (SAC) dos planos de saúde contradiz o provérbio “com saúde não se brinca”. De 10 empresas analisadas (as maiores do Brasil), 8 foram reprovadas. “Analisamos os SACs das principais empresas do País e o setor de plano de saúde foi o que teve o pior desempenho: 80% das empresas foram reprovadas. É uma questão crítica porque precisa ser melhor do que os outros setores. As pessoas sempre o utilizam em momentos críticos”, diz Alexandre Diogo, presidente do IBRC.