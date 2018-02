Plano não pode limitar sessões de fisioterapia

A Justiça Federal declarou nula uma cláusula contratual da Amil (Assistência Médica São Paulo S/A – Blue Life) que limitava a cobertura a dez sessões de fisioterapia por ano aos clientes do convênio nos contratos anteriores a 3 de setembro de 1998. A decisão do juiz Paulo Cezar Neves Junior, da 2ª Vara Federal Cível em São Paulo, condenou a Amil devolver os valores das sessões pagas por seus clientes nos últimos dez anos e fixou multa por danos morais coletivos no valor de R$ 50 mil.

