Texto de Cezar Martins

A um mês de as operadoras de telefonia mudarem a forma de tarifar as

ligações locais do sistema de pulsos para o de minutos, é hora de os

consumidores escolherem o melhor plano para evitar prejuízos. A alteração, que começa em 1º março e tem de ser concluída pelas empresas até 31 de julho, deve aumentar o valor da conta se o usuário escolher o pacote menos apropriado.