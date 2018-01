Plano de saúde: sem consultas médicas no dia 7

Luciele Velluto

Os médicos de todo o Brasil farão decidiram cruzar os braços em 7 de abril, próxima quinta-feira, contra os planos de saúde. Neste dia, as consultas e procedimentos marcados através dos convênios médicos não serão feitos e os pacientes terão seu atendimento remarcado para outro dia.

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estados de São Paulo (Cremesp), Renato Azevedo Junior, os atendimentos de emergência e urgência serão mantidos. O movimento é a maneira que os profissionais encontraram para protesto contra os baixos valores repassados aos médicos por cada procedimentos ou consulta e as condições precárias de trabalho.

“Em média, o médico recebe R$40 por consulta. Subtraindo-se o custo do consultório, ele fica só com R$ 5. A solução para muitos tem sido fechar o consultório ou não atender os planos de saúde”, revela o presidente do Cremesp.

Ainda segundo Azevedo Junior, a categoria busca entendimento com os planos e com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão que regula o setor, há dois anos. “Justificamos que a defasagem dos honorários é muito grande. Enquanto a inflação subiu 106,33% de acordo com o IPCA entre 2000 e 2010, o reajuste da ANS para os planos foi de 132,97%, a correção das operadoras para o que é pago aos médicos foi de 44% no mesmo período.”

Além da paralisação contra os planos de saúde, os médicos ainda farão um protesto no centro da cidade para reivindicar melhorias por parte das operadoras.

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) informa ser favorável ao movimento dos médicos, desde que as consultas sejam remarcadas para dias próximos e o atendimento emergencial seja mantidos. “O consumidor não pode ser prejudicado. Se não foi avisado, ele pode pedir a remarcação da consulta com o médico ou operadora, além de pedir reembolso de eventuais despesas”, diz Juliana Ferreira, advogada da entidade de defesa do consumidor. A ANS e os planos de saúde não se manifestaram.