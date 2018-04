A 1ª Vara Cível de Goiânia (GO), concedeu liminar para um casal de idosos não pagar um reajuste de 64,1% no plano de saúde. O casal tinha contrato com a Unimed Goiânia desde 1995, mas o convênio os procurou para firmar um novo contrato, em 2004. O valor foi reajustado por conta da idade avançada do casal.