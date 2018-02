Plano de saúde é condenado por recusar ressarcimento de cirurgia

A Bradesco Saúde a indenizar um consumidor por negar reembolso. A seguradora recorreu da sentença, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu mantê-la. A vítima era cliente do plano de saúde desde 1997 e precisou fazer exames que determinaram a necessidade de uma cirurgia no coração.

O gasto total com exames e com a operação foi de R$ 20 mil, mas a empresa só reembolsou R$ 3.705,86. Agora a empresa terá de pagar o valor total das despesas médicas, além de R$ 8.300 de indenização por danos morais.