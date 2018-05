O Superior Tribunal de Justiça (STJ) garantiu a uma segurada do plano de saúde Unimed – Cooperativa do Trabalho Médico de Santa Catarina indenização decorrente da falta da cobertura de um enxerto ósseo. seguradora. A empresa pagará reparação de R$ 3 mil por danos morais, além do valor do enxerto recusado (R$ 325).