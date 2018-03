Plano de saúde antigo terá reajuste de 10,91%

do Jornal da Tarde

Quem tem plano de saúde individual antigo, com contratação anterior a 1999, da Amil, Golden Cross, Sul América, Bradesco Saúde ou Itaúseg Saúde terá um reajuste de até 10,91% este ano. Estas cinco empresas assinaram um Termo de Compromisso com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A correção está autorizada para aplicação a partir de julho de 2010 aos contratos com data de aniversário entre junho de 2010 e maio de 2011 para a operadora Amil, e entre julho de 2010 e junho de 2011 para as demais, não podendo haver cobrança retroativa ao período anterior a julho de 2010.

Caso haja defasagem de até dois meses entre a aplicação do reajuste e o mês de aniversário do contrato, será permitida cobrança retroativa, mas diluída. Por exemplo, se o aniversário do contrato é em julho e o reajuste for aplicado em setembro de 2010, poderá ser cobrado nos meses de setembro e outubro o valor referente ao reajuste.

O aumento incide sobre 1% dos usuários de planos de saúde no País. A Amil tem 44.810 clientes, a Golden Cross, 102.914; Sul América tem 231.763; Bradesco Saúde, 189.821 e Itaúseg Saúde, 15.826.