Texto de Charlise Morais

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu o porcentual de reajuste para os planos de saúde antigos das operadoras que assinaram termos de compromisso (TC) com a instituição. O aumento será de até 9,94% para as seguradoras especializadas em saúde Bradesco, Sul América e Itauseg e de até 6,64% para as empresas de medicina de grupo Amil e Golden Cross.