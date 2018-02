Plano da TIM é considerado insuficiente

EDUARDO RODRIGUES

A diretoria da TIM apresentou ontem à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) um plano de investimentos de mais de 800 páginas, com o direcionamento imediato de R$ 451 milhões para melhorias no atendimento nos call centers da operadora. O volume representa o dobro do previsto pela companhia para a área este ano e os recursos serão remanejados de outros segmentos da empresa.

A TIM tenta convencer a Anatel a liberar as vendas de novas linhas em 18 Estados e no Distrito Federal, que foram interrompidas por determinação do órgão desde segunda-feira. Após mais de três horas de reunião com o novo presidente da TIM, Andrea Mangoni, o superintendente de serviços privados da Anatel, Bruno Ramos, avaliou que a proposta apresentada ainda precisará passar por uma revisão.

A ideia é ter mais detalhes sobre o plano de investimento da companhia para os próximos dois anos. Uma nova reunião com a empresa deve ser marcada para quinta ou sexta-feira.

O plano da TIM é muito detalhado, por Unidade da Federação, e com projeções de evolução mês a mês. No entanto, falta aprimorar a questão de como a projeção de crescimento da demanda da companhia vai ser atendida com investimentos em equipamentos e nos call centers até 2014”, disse Ramos.

De acordo com o superintendente, o plano de melhorias apresentado pela TIM nesse horizonte de tempo foi 80% concentrado nos investimentos na rede. “Queremos que o plano também contemple a criação de novos postos de atendimento aos clientes.”

Ramos destacou ainda que a TIM também terá que aprimorar as informações apresentadas sobre a evolução da demanda da companhia, considerando os grandes eventos que o País irá receber nos próximos anos.

A estratégia de marketing da empresa também precisará entrar nos cálculos. Segundo o superintendente da Anatel, a TIM “avançou bastante” e não discutiu no encontro o pedido de liminar contra a suspensão imposta pelo órgão regulador, negado pela Justiça Federal anteontem.

O vice-presidente de assuntos regulatórios da companhia, Mario Girasole, confirmou que a empresa não pretende voltar à Justiça ainda essa semana, mas ponderou que a estratégia da empresa será definida durante a visita do presidente da Telecom Itália, Franco Barnabé, a Brasília nos próximos dias. “Por enquanto estamos trabalhando na mesa técnica, e não na judicial”, disse.

De acordo com o executivo, os investimentos previstos pela TIM no Brasil até 2015 são de R$ 9,5 bilhões, incluídos os pagamentos pelas licenças adquiridas pela companhia no leilão do 4G e a implantação das redes de quarta geração.

“O problema hoje é conseguir gastar todos os recursos disponíveis, pois todos sabem que temos dificuldades para conseguir a instalação de antenas em algumas cidades. Os atrasos de investimentos hoje são mais importantes que o volume de recursos”, concluiu Girasole.

A Anatel vai investigar a comercialização de chips das operadoras que tiveram a determinação de interromper as vendas. Na segunda-feira, quando a punição entrou em vigor, foi possível adquirir chips das companhias em bancas de revistas e camelôs em diversos Estados.

“Será aberto um procedimento de apuração sobre a venda de chips e será avaliado se cabe sanção ou não”, disse Ramos. “A fiscalização da Anatel vai verificar se ocorreram novas habilitações pelas empresas. Já a suspensão de vendas em todos os pontos é de responsabilidade delas, que têm que informar a decisão aos revendedores.”