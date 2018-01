Plano Collor I: prazo para recorrer de perdas acaba em fevereiro

MARCELO MOREIRA – JORNAL DA TARDE

Quem ainda sonha em recuperar na Justiça as perdas ocorridas em contas poupança da época do Plano Collor, que vigorou no primeiro semestre de 1990, tem até o dia 28 de fevereiro do ano que vem para entrar com ação judicial, tanto na Justiça Federal como na Justiça estadual. Essa é data com que os advogados trabalham para que dê tempo de os interessados reunirem os documentos necessários.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), que há anos mantém ação para recuperar as perdas para os seus associados, entende que os prazos variam de acordo com o mês de objeto da ação judicial – se for março de 1990, então o prazo seria o final de março de 2010.

Para evitar perda de prazos por conta de interpretações diversas sobre a data final, é melhor que o interessado entre com ação até 28 de fevereiro de 2010. “Durante o Plano Collor I, os bancos não fizeram as devidas correções monetárias das cadernetas de poupança entre os meses de fevereiro e junho de 1990. Nossos cálculos apontam perdas de 44,8% no período”, diz a advogada Rafaela Liroa, do escritório Innocenti Advogados Associados.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A restituição do rendimento vale para pessoas físicas ou jurídicas que mantinham saldo até o limite não bloqueado na caderneta de poupança nos meses de março, abril, maio e junho de 1990 e fevereiro de 1991 em qualquer banco do país. O limite não bloqueado na época era NCZ$ 50 mil (50 mil cruzados novos).

As ações contra os bancos federais – Banco do Brasil e Caixa – podem ser ajuizadas nos Juizados Especiais Federais. Contra as instituições privadas, podem ser feitas nos Juizados Especiais Cíveis estaduais.

Nos Juizados Federais não é necessário advogado e o teto são ações de até 60 salários mínimos (R$ 27,9 mil). No Juizado Especial Cível, não há a necessidade de advogado para causas de até 20 salários mínimos (R$ 9,3 mil).

Os documentos requisitados são carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e extratos bancários da época. Quem não tem os extratos precisa com urgência pedi-los ao banco. Com o protocolo do pedido é possível ajuizar a ação.

OPÇÕES PARA ENTRAR COM AÇÃO NA GRANDE SÃO PAULO

FÓRUNS FEDERAIS

São Paulo (Capital)

Avenida Paulista, 1.682

Telefone: 2172-4540

Guarulhos

Rua 7 de setembro, 138

Telefone: 2475-8200

Santo André

Av. Pereira Barreto, 1.299

Telefone: 3382-9500

Ribeirão Preto

Rua Afonso Taranto, 455

Telefone: (16) 3603-1600

Campinas

Av. Aquibadã, 465, Centro

Telefone: (19) 3734-7000

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

JEC Central

R. Vergueiro, 835 – Vergueiro

UniFMU

R. Taguá, 106

Universidade Mackenzie

Rua da Consolação, 993

FAAP

R. Itápolis, 689

Fórum de Santana

Av. Eng. Caetano Álvares, 594

Uniban

R. Maria Cândida, 1.813

UNIB

Al. dos Maracatins, 1.206

Fórum Ipiranga

R. Agostinho Gomes, 1.455

Universidade São Marcos

R. Gama Lobo, 465

Fórum do Jabaquara

R. Joel Jorge de Melo, 424

Fórum Santo Amaro

Av. Adolfo Pinheiro, 1.992

UNISA

R. Comendador Elias Zarzur, 75

UNIP

R. Vitorino de Moraes, 421

Universidade São Judas

R. Marcial, 115

Fórum de Itaquera/Guaianases

Estrada de Poá, 696

PoupaTempo Itaquera

Av. do Contorno, 60

Fórum da Penha

R. Dr. João Ribeiro, 433

Fórum São Miguel Paulista

Av. Afonso Lopes de Baião, 1454

Fórum Tatuapé

R. Marta, 257

Fórum Vila Prudente

Av. Sapopemba, 3.40

Lapa

Av. Santa Marina, 950