Planeje bem móveis sob medida

ELENI TRINDADE – JORNAL DA TARDE

Conferir item por item e acompanhar passo a passo a montagem. Essas são as duas regras imprescindíveis quando se compra móveis sob medida. Ao fazer a busca pelos melhores produtos, o consumidor deve tomar uma série de cuidados para que o projeto seja executado como esperado.

“Normalmente, esse é um serviço que apresenta certa frequência de atrasos na entrega e montagem, por isso é necessário que as informações sobre os prazos estejam muito claras no contrato”, destaca Marcos Diegues, assessor jurídico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

“É interessante negociar a maior parte do pagamento para depois da entrega dos móveis, assim o consumidor tem como exigir o cumprimento dos prazo”, aconselha ele. “A loja deve colocar de forma clara no pedido qual material será usado na confecção dos móveis, as condições de pagamento, o valor do frete e da montagem, caso a empresa cobre pelo serviço.”

Outro cuidado necessário é informar ao lojista as medidas do local que vai receber os produtos e, sempre que possível, pedir que a empresa confirme as medidas no local.

Segundo o Procon de São Paulo, ao receber o produto, é preciso verificar se os móveis estão de acordo com o pedido no que se refere a modelo, cor e padrão, conforme escolhido na loja. Todos os detalhes como gavetas, dobradiças, cantos, estrados, acabamento geral da peça e se não há buracos que possam indicar a presença de cupins.

Direitos

Em caso de problemas, recomenda o órgão, o consumidor deve recusar o pedido e anotar o motivo na nota fiscal, solicitando a entrega do produto correto.

O lojista ou fabricante tem prazo de 30 dias para resolver problemas caso o consumidor note defeitos no produto.

Passado esse prazo sem que haja um acordo, o consumidor tem alguns direitos, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC): troca do item por outro do mesmo tipo, devolução da quantia paga corrigida monetariamente ou ainda um desconto proporcional do valor pago pelos móveis.