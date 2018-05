Planeje a sua viagem com cuidado e exija informações

Antes de contratar pacote de viagem, é preciso tomar alguns cuidados para que o esperado momento de lazer não se transforme em um pesadelo.

Convém ao consumidor consultar o Procon e a Embratur para saber mais sobre a agência, pois toda empresa de turismo precisa ter registro no órgão para poder atuar.

A lista das empresas autorizadas pode ser consultada pelo site www.embratur.gov.br. Havendo problemas, pode-se recorrer a entidades de defesa do consumidor.

Além disso, é preciso pedir por escrito à empresa um roteiro detalhado do que está programado na viagem para que não haja surpresas. E, ainda, questionar sobre as atrações, pois, às vezes, o preço não está incluso no pacote, o que pode significar desembolso extra quando o consumidor já estiver lá no destino.

Também deve evitar pagar a viagem à vista. Essa medida é importante porque, em caso de problema, é possível suspender o pagamento e pedir indenização por danos na Justiça.