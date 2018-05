Pilhas poderão ser deixadas no local da compra dentro de dois anos

Dentro de dois anos, o descarte de pilhas e baterias usadas poderá ser feito no local onde o produto foi comprado. O Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) aprovou ontem uma resolução que amplia o sistema de coleta, antes obrigatório apenas para produtos que apresentassem em sua composição níveis de cádmio, chumbo e mercúrio acima dos limites permitidos. Com a mudança, a regra deve vale para todas as pilhas.

O sistema de resgate dos produtos usados deverá ser gerenciado pelo fabricante.