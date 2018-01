Peugeot comunica recall de veículos modelo C5

A Peugeot Citroën convocam os proprietários dos veículos modelo C5 abaixo identificados, a contatarem as concessionárias da marca para substituição do conjunto motoventilador.

Ano de fabricação: 2006/2006

Nº CHASSIS:

6L503041 até 6L504144

7L500350 até 7L5011305

A empresa informa que pode ocorrer pane no conjunto motoventilador, com parada de funcionamento. O que teria como conseqüência superaquecimento do motor com propagação de fogo no cofre do motor.

Mais informações pelo 0800-011-8088 e no site: www.citroen.com.br.

Fonte: Proncon-SP