Peugeot Citröen do Brasil comunica recall de C3

A Peugeot Citröen convocou, em 11 de julho, os proprietários dos veículos modelos C3 1.4 e C3 1.6 a contatarem a rede de concessionárias autorizadas para verificação da conexão entre o filtro de combustível e a mangueira e substituição do filtro caso necessário.

Os modelos envolvidos são:

C3 1.4 ano de fabricação 2007

chassis 7B526669 até 7B529012 C3 1.6 ano de fabricação 2007

chassis 7B526779 até 7B528917

No comunicado a empresa informa que foi constatada a necessidade de verificar, no lote de veículos compreendidos na campanha, a conexão entre o filtro e a mangueira de combustível, pois, em alguns deles, o filtro pode apresentar uma rebarba indevida na região de engate com a mangueira, não promovendo a fixação adequada do conjunto, e, portanto, deve ser substituído.

Mais informações pelo 0800-011-8088 ou no site: www.citroen.com.br

Fonte: Procon-SP