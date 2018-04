Pesquise preços e qualidade ao comprar móveis

Segundo o Procon de São Paulo, ao comprar móveis é muito importante o consumidor fazer pesquisas de preço e qualidade.

Cheque com antecedência se a cobrança de frete e montagem é feita à parte ou se está incluída no preço do produto.

No pedido, verifique se todas as informações estão apresentadas de forma clara: detalhes das mercadorias, prazo de entrega, preço à vista e a prazo, forma de pagamento, número de parcelas e dados da loja (razão social, CNPJ e endereço completo).

Na hora de receber os produtos, verifique se estão de acordo com o pedido (cor, modelo e tamanho) e se há algum dano. Se o produto chegar com defeito, incompleto ou em desacordo com o pedido, recuse o recebimento e anote o motivo na nota fiscal.

Procure a loja rapidamente, faça uma reclamação por escrito e entregue essa queixa no estabelecimento exigindo protocolo de recebimento. Se o caso não for solucionado em 30 dias, vá ao Procon com cópia do pedido e da nota fiscal.