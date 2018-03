Pesquise preços e qualidade ao comprar móveis

Antes de comprar móveis, confira as medidas do ambiente a ser decorado. Não se esqueça de prever os espaços que as portas e gavetas abertas ocuparão. Além disso, tome outros cuidados, como tentar definir o tipo de móvel desejado.

Depois, faça uma pesquisa minuciosa avaliando preços, qualidade e durabilidade, já que se trata de um bem de longa duração. Ao fechar o negócio, cheque se a cobrança do frete e da montagem será feita à parte ou se o valor está embutido no preço do produto.

No pedido, verifique se todas informações são claras: detalhes das mercadorias, prazo de entrega, preço à vista e a prazo, forma de pagamento, número de parcelas e dados da loja (razão social, CNPJ e endereço completo).

Consulte o Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Procon para saber se loja(fabricante) possui muitas reclamações. Ao pagar, exija a nota fiscal para evitar problemas. Se o produto for entregue com defeito (riscos, amassados, falta de peças, etc.), recuse a mercadoria e não assine a nota fiscal.