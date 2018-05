Peritos do INSS farão greve toda quarta-feira

Os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovaram ontem uma paralisação geral da categoria, que vai interromper o atendimento nos postos da Previdência Social todas as quartas-feiras, a partir do próximo dia 17.

O objetivo da manifestação é pressionar o governo a reeditar a Medida Provisória (MP) 441, que mudou a estrutura da carreira dos trabalhadores. Servidores ameaçam que, caso não sejam atendidos, poderão entrar em greve por tempo indeterminado. Funcionários dos postos também podem aderir às manifestações nas próximas semanas.