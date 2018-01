Texto de Eleni Trindade

A quantidade de água resultante do descongelamento de um alimento às vezes pode gerar dúvidas no consumidor: será aquele volume correto ou havia gelo demais na embalagem? E um desses produtos é o peixe embalado congelado – um dos itens mais reclamados do ranking deste mês da Ouvidoria o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) e fonte de dúvidas sobre a quantidade de gelo usada na sua conservação.