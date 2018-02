Pedidos de portabilidade crescem telefônica crescem 11%

A ABR Telecom recebeu 358,8 mil solicitações de troca de operadora de telefonia fixa e móvel com a permanência do número do telefone, em setembro. O volume de pedidos foi 11% inferior ao verificado em agosto.

Conforme relatório da ABR Telecom, das 358,8 migrações solicitadas em setembro, 36% (127.866) foram originadas por usuários de telefonia fixa. Os usuários de telefones móveis respondem por 64% (230.937) dos pedidos. Segundo o balanço, 292.023 pedidos foram concluídos em setembro.