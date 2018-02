Paulistano desconhece juros que paga

FABRÍCIO DE CASTRO E CAROLINA DALL’OLIO – JORNAL DA TARDE

Na hora das compras, o paulistano faz dívidas, mas não sabe o quanto paga de juros, não lê os contratos antes de assinar e nem busca orientação.

Essas são algumas das conclusões da pesquisa de Consumo Consciente e Endividamento do Paulistano, feita em agosto pela Toledo & Associados e divulgada ontem pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

De acordo com o levantamento, 70% dos paulistanos que parcelaram aquisições nos últimos meses não sabem o quanto pagam de juros. Entre quem conhece as tarifas cobradas, apenas 35% leram detalhadamente os contratos de financiamento.

“A maioria das pessoas não conhece os juros que está pagando”, resume o economista Emílio Alfieri, da ACSP. “A pessoa, geralmente, olha apenas para o valor da prestação que vai pagar.”

Esse hábito, segundo Alfieri, pode levar o consumidor à inadimplência. Foi isso o que aconteceu com o oficial de Justiça Adolfo Galvão, de 62 anos. Seduzido pelos financiamentos, ele acumulou mais contas que dinheiro no bolso. “Comprei a prazo o material de construção para reformar minha casa e fiz umas dívidas no cartão de crédito”, conta Galvão. “Mas não consegui pagar todas as parcelas em dia.”



Outro problema identificado pela pesquisa é o desconhecimento das cláusulas do contrato de compra. “O consumidor não está informado e, aparentemente, não está interessado em se informar”, afirma Alfieri, da ACSP.

Para piorar, 59% dos paulistanos que financiaram aquisições recentemente e que sabem o quanto pagam de juros não leram detalhadamente o contrato. Outros 6% nem assinaram um contrato.

“Infelizmente, as pessoas não têm a noção dos juros, nem sabem como calculá-los”, afirma o consultor financeiro Reinaldo Domingos, autor do livro Terapia Financeira. “Os consumidores nem têm o hábito básico de multiplicar o valor pelo número das parcelas para descobrir o total que pagarão.”

Na opinião de Domingos, falta educação financeira para a maior parte dos consumidores.

A dona de casa Patrícia Soares, de 28 anos, diz que já virou um hábito pagar a fatura do cartão de crédito com atraso. “Não sei quanto pago de juros, mas sei que são bem altos”, revela. “O problema é que nem sempre tenho dinheiro para pagar exatamente no dia. Então, acabo atrasando.”



O assistente social Pedro Tassi, de 22 anos, é uma exceção à regra. Antes de parcelar uma compra, ele costuma se informar sobre os juros. “Analiso tudo antes de comprar para ver se realmente vale a pena”, explica.

A pesquisa da ACSP revelou ainda que, na Capital, de cada 100 pessoas com mais de 18 anos, 15 estão com pelo menos uma conta atrasada. Entre os inadimplentes, 69% estão com as contas atrasadas há mais de 30 dias.

“Esses dados servem como um sinal de alerta para os paulistanos”, afirma Emílio Alfieri, da ACSP. “Como os juros subindo, a situação pode até piorar.”



CUIDADOS PARA NÃO SE TORNAR INADIMPLENTE

Antes de assinar, leia atentamente o contrato de compra ou financiamento. Nele, são informadas as condições gerais da operação e os valores das taxas cobradas em caso de inadimplência

Informe-se sobre os juros cobrados e busque as melhores taxas. A parcela do financiamento pode caber em seu orçamento, mas os juros cobrados podem tornar a operação muito cara

Faça as contas antes de parcelar. Multiplique o valor mensal pelo número de parcelas para saber o quanto vai ser pago. Compare com o valor à vista e veja se vale à pena financiar