Passagem de avião mais 'transparente'

DO JORNAL DA TARDE

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pretende que os passageiros, ao consultar o preço de uma passagem de avião , sejam informados do valor final do transporte aéreo , inclusive de seus adicionais. O órgão regulador abriu audiência pública para receber contribuições a esta proposta.

Hoje, somente no final da compra é que o passageiro toma conhecimento de valores como tarifa de embarque, adicional de combustível e adicional de emissão, normalmente cobrados no campo “ taxa “ .

Ao determinar que todos os itens referentes à prestação do serviço de transporte aéreo sejam incluídos no valor informado ao passageiro, a Anac quer “ disciplinar as companhias para que deem mais transparência aos valores cobrados “ , explicou a agência .

Já os opcionais – como cobranças por vendas via telefone, loja ou agente de viagens; serviço de bordo; bagagens extras e outros – poderão ser incluídos nas tarifas ou ainda cobrados à parte, “ mas será proibida sua identificação no bilhete como taxa “ . Segundo a Anac, esse campo no bilhete é destinado exclusivamente à tarifa de embarque, que varia de acordo com o aeroporto.

“ A cobrança desses adicionais, embora legítima, dificulta a comparação de preço entre as empresas. Pode, também, fazer com o que consumidor opte por uma empresa com base em uma tarifa menor e seja surpreendido com o preço final maior do que o da concorrente, em razão de cobranças não padronizadas de adicionais “ , complementou a agência.

Outra proposta da Anac trata da s informações sobre o preço final do transporte aéreo de cargas. Atualmente, lembrou a Anac, há a cobrança do adicional de combustível, o que dificulta a pesquisa de preço entre as concorrentes.

“ Da mesma forma, por ser um custo agregado ao transporte aéreo de carga, deverá estar incluído obrigatoriamente na tarifa do serviço, sendo proibida sua cobrança em separado “ , informou a agência.

As duas resoluções podem ser consultados no site da Anac, no endereço www.anac.gov.br/transparencia/audiencias p ublicas.asp. As contribuições para o tema podem ser enviadas até as 18 horas de 23 de fevereiro, no endereço eletrônico audiencia.bilhetedepassagem@anac.gov.br.

Recentemente, a Anac abriu consulta pública para proposta de resolução que regulamentará o registro das tarifas domésticas e internacionais no transporte aéreo regular. A Anac pretende que empresas aéreas, nacionais e internacionais, passem a informar as tarifas de todas as ligações operadas. No momento, a Anac não dispõe do registro de tarifas internacionais.