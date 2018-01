Passageiro ganha indenização por lesão ao descer de ônibus em movimento O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a Viação Planalto a indenizar em R$ 30 mil, por danos morais, uma passageira que sofreu um grave acidente ao descer do ônibus. O motorista admitiu que o veículo estava em movimento quando a cliente desceu, provando a falha na prestação do serviço