Texto de Eleni Trindade

O pão de sal e a bomba de combustível lideraram as reclamações na Ouvidoria do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) no período de janeiro a abril deste ano. Dos produtos reclamados, 41,1% referiram-se ao pão francês. E dos instrumentos e serviços, 41,7% à bomba de gasolina.