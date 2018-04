Panetone e fruta seca reprovados

Saulo Luz

Um quinto dos produtos de Natal vendidos no Estado de São Paulo foram reprovados por apresentar irregularidades, segundo levantamento do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP). A fiscalização do órgçao vistoriou alimentos, papéis de embrulho e velas, entre outras coisas, e reprovou 21,79% dos produtos natalinos. O índice é considerado preocupante.

Na ação que aconteceu nos últimos dois dias, o Ipem-SP recolheu amostras de 179 produtos destinados às festas de fim de ano na capital e outras 6 cidades (Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São José dos Campos) e os analisou em laboratório. No total, 39 itens apresentaram irregularidades. Já na capital, 12 dos 59 produtos analisados foram reprovados (18,74%).

O índice de erros é maior do que do ano passado, quando operação semelhante reprovou 18,5% dos itens analisados. “O índice de erros é grande porque muitos produtos vendidos nessa época do ano são itens de fabricação artesanal, de empresas atuam só nessas épocas sazonais – como Natal e Páscoa”, diz José Tadeu Rodrigues Penteado, superintendente do Ipem-SP. A fiscalização se concentrou nos produtos pré-medidos (pesados e medidos sem a presença do consumidor).

Os produtos que mais apresentaram irregularidades foram os panetones, as frutas secas e as velas decoradas. “Nas fruta secas o problema foi maior especialmente nas ameixas. Já nas velas angelicais (decoradas), encontramos falta de até 24,7 gramas numa vela de 162g. Isso impacta diretamente na redução da vida útil do produto”, diz Penteado.

Quantidade menor

Outros erros foram encontrados em itens como fitas de embrulho de presentes, frutas cristalizadas, biscoitos, chocolates e cerejas. O principal problema foi de produtos cuja embalagem informava um preço mas, na realidade, tinham quantidade menor. Na capital, amostras de panetones de 1kg apresentaram falta de 29 gramas e unidades de 500g apresentaram ausência de 58,7g (o maior erro registrado).

“As fiscalizações acontecem para reduzir as fraudes contra o consumidor – que deve levar para casa a quantidade exata pela qual pagou. O consumidor que encontrar problemas, deve denunciar o estabelecimento na nossa ouvidoria (0800 0130522)”, lembra Penteado.

As empresas autuadas podem receber multa de R$ 100 a R$ 1,5 milhão (dobrando na reincidência) e têm dez dias para recorrer.