Pane na Telefônica atinge telefones fixos e interubanos em SP

Uma pane no sistema da Telefônica deixou mudo telefones fixos e afetou ligações de longa distância nacional e internacional em todo o Estado de São Paulo nesta terça-feira, 9. Neste ano os clientes da Telefônica já enfrentaram três panes no serviço de internet de banda larga. As causas do problema ainda não foram descobertas.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que “acompanha com extrema preocupação” as falhas nos serviços de telefonia fixa local e longa distância nacional e internacional prestados pela empresa. Segundo a Anatel, a instabilidade no sistema impede que as chamadas sejam completadas e abrange todo o Estado.