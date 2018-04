Pacote básico de banco tem diferença de 90%

Fabrício de Castro

As tarifas sobre os serviços bancários cobradas pelas principais instituições financeiras do País podem apresentar diferenças de até 275%. É o que revela pesquisa divulgada hoje pela Fundação Procon de São Paulo (Procon-SP), com dados de maio deste ano.

Na comparação entre pacotes padronizados, que incluem um conjunto de serviços bancários básicos, a diferença de tarifa entre os estabelecimentos pode chegar a 90,48%.

De acordo com o levantamento, realizado em nove bancos (Itaú e Unibanco, na prática, já cobram as mesmas tarifas), a diferença de 275% aparece no serviço de cheque e de transferência bancária: enquanto o Itaú Unibanco cobra R$ 0,40, Banco do Brasil (BB), Real, Safra e Santander cobram R$ 1,50.

Já o fornecimento de extrato mensal de conta corrente e poupança custa R$ 1,45 no BB e no Bradesco, enquanto o HSBC cobra R$ 4,30 (diferença de 196,55%).

Nos pacotes padronizados, o maior preço é cobrado pelo Safra: R$ 20 por mês. Este valor é 90,48% maior que o do Itaú Unibanco, que cobra R$ 10,50.

Segundo o Procon-SP, o valor médio dos pacotes padronizados é de R$ 14,90. Os demais pacotes que aparecem na pesquisa são do BB (R$ 13,00), do Bradesco (R$ 14,50), da Caixa Econômica Federal (R$ 15,00), do HSBC (R$ 17,00), da Nossa Caixa (R$ 12,50), do Real (R$ 18,00) e do Santander (R$ 18,00).

Por determinação do Banco Central (BC), o pacote padronizado inclui serviços de cadastro para abertura de conta, oito saques por mês, quatro extratos mensais, dois extratos referentes ao mês imediatamente anterior e quatro transferências mensais entre contas na própria instituição.

Para realizar a pesquisa, o Procon-SP considerou a existência de um cliente que utiliza regularmente os principais serviços necessários para movimentação e controle de sua conta corrente.