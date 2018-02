Paçocas e pés de moleque aprovados

Incentivada pelo consumo de produtos a base de amendoim (como paçoca e pé de moleque) em festas juninas, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste) realizou uma avaliação com as principais marcas dos produtos do tipo. Todas as 13 marcas de paçocas de amendoim e pé de moleque em formato de rolha ou tablete foram aprovadas.

Em teste semelhante feito há quatro anos, problemas de contaminação por excesso de aflatoxina ( substância que pode causar sérios danos à saúde, como cirrose, hepatite B, hemorragia e mutações no feto durante a gravidez) nos rins haviam eliminado duas marcas.

Desta vez nas quatro amostras que apresentaram contaminação por aflatoxina a substância aparecia em pequena quantidade o que não as tornavam impróprias para o consumo.