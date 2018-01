Ovo de Páscoa com brinde é menor e mais caro

Camila da Silva Bezerra

Os ovos de páscoa estão 20% mais caros em relação aos preços do ano passado. É o que revela pesquisa realizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). E o instituto alerta: produtos com brinquedos como brindes deixa os produtos ainda mais caros, sem que a diferença a mais se justifique, segundo Karina Alfano, gerente de relacionamento do Idec.

A pesquisa do instituto constatou que um ovo de determinada marca custa, em média, R$ 22,02. Outro produto da mesma marca mas com brindem sai por R$ 23,53 – um acréscimo de 7% ao preço. Foram analisados 12 produtos de seis fabricantes.

A diferença pode parecer pequena, mas os pequenos consumidores que abrem mão das surpresas levam mais chocolate para casa. Ovos com brinde têm, geralmente, 180 gramas, enquanto os demais pesam 240 gramas. Assim, os ovos que trazem brinquedos em seu interior podem custar até 42% a mais.

Mãe de três crianças, a empresária Selena Benevide desembolsou mais de R$ 100 para garantir a alegria desta Páscoa. “Compensa gastar mais para ver a carinha das meninas, pois isso não tem preço. Elas usam os brinquedos apenas por uma semana, mas o que mais vale é o momento da entrega”, afirmou a empresária.

Karina Alfano, do Idec, afirma ainda que o consumidor deve observar a numeração dos ovos, que pode ser a mesma para produtos de características diferentes. “O número estampado nos ovos, que supostamente deveria indicar o tamanho ou o peso, não diz absolutamente nada para o consumidor.”

Como não é uma medida unificada pelo mercado, cada fabricante usa numeração própria: o tamanho 15 de uma marca não corresponde ao de outra. Essa variação de tamanho em cada marca acaba por confundir os compradores, além de dificultar qualquer tentativa de comparar preços. Mesmo assim, tanto o Idec como técnicos do Procon-SP dizem que pesquisar preços é fundamental.

Mas comparar preço não é suficientes para o encarregado de almoxarifado hospitalar Paulo Gonçalves, já que sua filha de sete anos não abre mão dos brinquedos. “Eu já tentei argumentar, mas não teve jeito”, disse, que a contragosto vai pagar R$ 28 para agradar a menina.

Neste caso, os pais devem dialogar com as crianças. “No momento em que a criança abre o ovo, o ideal é mostrar que ela poderia ter algo mais útil, como um estojo de canetas ou um passeio”, defende a pedagoga Auriana Chaves.

Devido às reclamações de que ninguém sabia ao certo que tipo de brinquedo estava contido nos produtos, supermercados colocam amostras dos brindes em balcões, que pode ser uma tentativa de convencer as crianças a economizar e comprar ovos maiores.