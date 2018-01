Ouvidorias vêm crescendo no mercado

Desde o final dos anos 90, as ouvidorias de empresas públicas e privadas vêm ganhando força. A grande procura do consumidor por um canal em que possa ter o problema solucionado tem feito com que muitas vezes esse caminho seja utilizado. Mas geralmente, a ouvidoria é procurada quando os primeiros contatos não surtiram efeito. Observando isso e para conseguir caminhos mais ágeis de relacionamento com o cliente as empresas têm dado mais atenção aos ouvidores e setores de relacionamento.

