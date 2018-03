OS NOVOS PONTOS ESTABELECIDOS PELA ANS PARA PLANOS DE SAÚDE

PLANOS MÉDICOS

PETSCAN ONCOLÓGICO

Exame de imagem para detecção precoce de tumores e metástases, cuja cobertura deve ser obrigatória só para detecção de câncer no tórax e no mediastino

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

IMPLANTE DE MARCA-PASSO MULTISSÍTIO

Para pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 35%, em ritmo sinusal, com bloqueio

completo de ramo esquerdo e pacientes em acompanhamento em ambulatório de referência

por pelo menos três meses, com dissincronia cardíaca