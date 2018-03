Os cuidados nas compras pela internet

Ao comprar produtos pela internet tome alguns cuidados. Utilize seu computador pessoal em vez da máquina do trabalho ou de lan houses (outras pessoas os utilizam e podem ter acesso a dados pessoais e senhas). Em compras pela internet, quanto maior a segurança do seu computador, melhor. Outro cuidado importante é escolher apenas lojas eletrônicas confiáveis ou recomendadas por amigos e parentes.

Ao acessar a página, veja se o site é seguro – deve haver um pequeno ícone de conexão segura (geralmente representado por um cadeado amarelo fechado presente na barra inferior do navegador). Para garantir seus direitos, imprima as páginas com as informações sobre preços em oferta, promessas de entrega e brindes.

Ao receber o produto, cheque seu estado antes de assinar qualquer recibo. Notando algum problema, recuse-o e exija a troca. Em todas compras pela internet, o consumidor tem sete dias para desistir da compra, conforme o Código de Defesa do Consumidor.