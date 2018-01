Texto de Rodrigo Gallo

Agora é definitivo: as agências bancárias devem mesmo se enquadrar às leis estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) julgaram improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) proposta pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif).