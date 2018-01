Operadoras falham na estrutura e no pós-atendimento

Além das falhas na qualidade do serviço de banda larga, muitos consumidores encontram dificuldades no pós-venda. Carolina Marcelino

É comum encontrar casos de clientes que têm vários números de protocolos, mas que continuam com o defeito no serviço. “O abandono do consumidor no pós-venda é regra”, diz o advogado especialista em defesa do consumidor e consultor do JT, Josué Rios.

Na opinião do especialista, principalmente no caso da banda larga, as empresas preocupam-se apenas com o marketing na hora da venda. “A proteção e o bom atendimento do consumidor são duas coisas descartadas”, avalia Josué.

A analista de importação Cíntia Silmara Gomes de Souza, 27 anos, teve problemas com a Telefônica. A consumidora, que mora no bairro do Jaraguá, zona oeste da capital, tinha o Speedy, que foi cancelado sem a sua solicitação.

Quando tentou assinar novamente o serviço, recebeu a notícia de que a banda larga não estava disponível na região em que mora. “Meus vizinhos têm Speedy e eu não. Como é possível”, questiona. Anteontem, um técnico esteve na casa de Cíntia, mas não resolveu o problema.